Son Dakika Haberleri: İl spor güvenliği toplantısı yapıldı
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İl spor güvenliği toplantısı yapıldı

9 dakika önce

İl spor güvenliği toplantısı Vali Salih Ayhan'ın başkanlığında Sivas Valiliği yeni binasında gerçekleştirildi.

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İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor güvenliği toplantısı Vali Salih Ayhan'ın başkanlığında Sivas Valiliği yeni binasında gerçekleştirildi.


Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, Demir Grup Sivasspor Kulübü As Başkanı Faruk Taşseten, Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık, ASKF yetkilileri ve futbol il temsilcileri katıldı.Gerçekleştirilen toplantıda futbol müsabakalarında taraftarların mağduriyet yaşamaması hakkında konular masaya yatırıldı.


Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, herkesin stadyuma Passolig ile gireceğini anımsatarak, "Herkes Passolig kullanmaya hassasiyet gösterecek. Kurallara uymak zorundayız" dedi. - SİVAS

Salih Ayhan, Aydoğan, Futbol, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
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