İlaç Ar-Ge Çalıştayı Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı

İlaç araştırma ve geliştirme konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan "İlaç Ar-Ge Çalıştayı 2019", Ege Üniversitesinde (EÜ) yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı Harun Kızılay, Muhittin Erel Amfisi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, ilaç sektöründe biyoteknolojik ilaçların sayısının giderek arttığını, Türkiye'nin de biyoteknoloji alanında çok ciddi bir atılım içerisinde bulunduğunu belirtti.

Kızılay, Türkiye'de klinik araştırmaların arttırılması için her türlü yasal düzenlemeleri yaptıklarını ifade ederek, yeni ilaçlar geliştirilmesi için hızlı adımlar atmalarının gerekliği olduğunu vurguladı.

"Molekül keşfinden, ilaç üretimine ve tıbbi cihazların geliştirilmesi ve imalatına kadar sağlıkta yerlileşmeye ve millileşmeye kararlıyız." diyen Kızılay, şöyle devam etti:

"Ülkemizi ilaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılıktan kurtarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemiz ilaç üretiminde, dünya standartlarında üretim yapabilecek altyapı ve kapasiteye sahiptir. Özellikle yerli ilaç sektörümüz bu konuda önemli aşamalar kaydetmiştir. Ülkemizde üretilen ilaçların 2018 yılında kullanımı, kutu oranında yüzde 82,9, değer bazında ise yüzde 47,1 olmuştur. Önümüzdeki süreçte değer bazında bu rakamın yüzde 50'ye getirilmesiyle ilgili hedeflerimiz var. Orta ve uzun vadede hedefimiz, nitelikli insan gücüyle birlikte Ar-Ge ve üretimi artırmak, ülkemizin ilaç endüstrisinde küresel pazarda rekabet gücünü arttırmak ve dünya değer zincirinde daha üst konuma taşımaktır."

Kızılay, yerli molekül hedefine ulaşmak için üniversiteler, teknoloji geliştirme merkezleri ve kuluçka merkezlerinin iş birliği içinde çalışmalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, ilaç ve aşı geliştirme konusunda, YÖK'ün üniversitelere ve araştırma merkezlerine proje desteği verdiğini söyledi.

Üniversitelerde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Tufan, "Artık, ben sadece kendi alanımda ve fakültemde çalışırım, kendi laboratuvarımı kullanırım, başkalarına da laboratuvarımı kullandırmam gibi bir şey yok. Üniversite sadece kapalı duvarlar değil. Üniversite sanayi iş birliğiyle kapılarımızı açarak ortak potansiyeli değere dönüştürmek durumundayız." dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise ilaç ve Ar-Ge konusunda ilk kez böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

EÜ'nün, sağlık ve ilaç sektörünün hızla değişen yapısını yakından takip ettiğini dile getiren Prof. Dr. Budak, "İlaç araştırma ve geliştirme faaliyetleri açısından ülkemizdeki en aktif kurumlardan biri konumundayız. Sanayi iş birliklerimiz, bilimsel araştırma atmosferimiz, zengin araştırmacı kadromuz, yayın ve patentlerimiz, kapasitemizin en önemli göstergeleridir. Ülkemizin sağlık alanındaki kalkınma ve kalite ölçütlerini yükseltme, sağlık ekonomisine destek sağlama, rekabet gücümüzü artırma ve gelecekte bir milli ilaç elde etme hedefleri kapsamında çalışan tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, "İlaç Ar-Ge faaliyetlerine Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, akademinin ve endüstrinin bakış açıları", "İlaç Ar-Ge Süreçleri ve Ege Üniversitesinin kurumsal potansiyeli" konularında oturumlar yapıldı.