İlçelerde Ulaşım Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha kolay ulaşılabilir bir şehir hedefiyle yoğun olarak gerçekleştirdiği ulaşım çalışmalarını 17 ilçede de aralıksız sürdürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan yatırımlarla ulaşımın daha pratik bir hale geldiğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 17 ilçede 50'yi aşkın noktada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; bordür, tretuvar, parke imalatı ve kazı dolgu çalışmaları gibi ilgili bölgede ihtiyaç duyulan uygulamalarla yollar düzenleniyor. Karacabey'den İnegöl'e, Yıldırım'dan İznik'e kadar tüm ilçelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde de Bakır, Ormankadı ve Kumkadı mahalleleri bağlantı yolunda 9750 m sıcak asfalt uygulamasını tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:17 Kaynak: Bültenler
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