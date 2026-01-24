İletişim Başkanı Duran'dan Aydın Şehir Hastanesinin açılışına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Aydın Şehir Hastanesinin açılışına ilişkin paylaşım Açıklaması

24.01.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 yeni sağlık tesisi, vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı hedefimizin somut bir tezahürüdür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 yeni sağlık tesisi, vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı hedefimizin somut bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından Aydın'da hizmete sunulan 11 yeni sağlık tesisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 yeni sağlık tesisi, vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı hedefimizin somut bir tezahürüdür. Geleceği bugünden inşa eden, modern, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini merkeze alan bu yatırımların Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan Aydın Şehir Hastanesinin açılışına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Otomobil bariyere saplandı Yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
Sinem Kobal’dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 22:35:39. #7.11#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan Aydın Şehir Hastanesinin açılışına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.