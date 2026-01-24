İletişim Başkanı Duran'dan Aydın Şehir Hastanesinin açılışına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 yeni sağlık tesisi, vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı hedefimizin somut bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından Aydın'da hizmete sunulan 11 yeni sağlık tesisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 yeni sağlık tesisi, vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı hedefimizin somut bir tezahürüdür. Geleceği bugünden inşa eden, modern, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini merkeze alan bu yatırımların Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."