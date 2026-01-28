İlkay Gündoğan: 'Kendimize güveniyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İlkay Gündoğan: 'Kendimize güveniyoruz'

28.01.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı İlkay Gündoğan, Manchester City maçı öncesi kendilerine güvendiklerini belirtti.

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, Manchester City ile oynayacakları mücadeleye dair, "Bizi zor bir maç bekliyor. Kazanmak çok zor. Ama biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve iyi hazırlandık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, Teknik Direktör Okan Buruk ile birlikte basın toplantısında soruları yanıtladı. Manchester ekibinin çok kaliteli bir ekip olduğuna vurgu yapan İlkay, "Manchester City ve Pep Guardiola hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes bu takımın nasıl oynadığını, Pep'in nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyor. Bireysel kalitesi çok yüksek bir takım. Pep detaylara çok önem veren, oyunun kontrolünü isteyen bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.

"Kendimize güveniyoruz"

Manchester City'ye karşı oynamanın zor olduğunu da belirten deneyimli oyuncu, "Bizi zor bir maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde, özellikle burada Manchester City'ye karşı oynamak ve kazanmak çok zor. Ama biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve iyi hazırlandık. Umarım iyi bir performansla buradan iyi bir skorla döneriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Uzun bir seri yakalayabileceklerini düşünüyorum"

İngiliz ekibiyle ilgili düşüncelerini aktaran İlkay Gündoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hala bu kulübün, bu teknik direktörün takımının bir taraftarıyım. Mümkün olduğunca çok maçlarını izlemeye çalıştım. Yani oynamasalar bile, bu benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Bu yüzden onlara ve teknik ekibe açıkça en iyisinden başka bir şey dilemiyorum. Onların Arsenal'i yenebilecek güçte olduğuna hala inanıyorum; bence yoldalar ama henüz çok yakın değiller. Sonuçta hepimiz biliyoruz ki bana göre asıl takım City ve bir ivme yakalayacaklar. Uzun bir seri yakalayabileceklerini düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla yenilgisizler. Onlara inanıyorum, o teknik direktöre ve takıma inanıyorum. Hepsine ders niteliğinde bir süreç ve en iyisinin de en iyisini diliyorum."

"Galatasaray'a olan sevgim bambaşka"

Galatasaray'ın yeri kalbinde her zaman çok özel olduğunu söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Çocukluğumdan beri bu takımı takip ettim, hocamı izledim. Galatasaray'a olan sevgim bambaşka. Burada olmak ve bu kulüple Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maça çıkmak benim için büyük bir gurur. Takım arkadaşlarımla birlikte yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kulüp, bu takım ve bu taraftar için mücadele edeceğiz. İnşallah iyi bir skorla turu geçeriz. Sonrasında yolumuz nereye giderse gitsin, her maça kazanmak için çıkacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, İlkay Gündoğan, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan: 'Kendimize güveniyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 00:49:35. #7.11#
SON DAKİKA: İlkay Gündoğan: 'Kendimize güveniyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.