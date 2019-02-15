Son Dakika Haberleri: İlmekler Yaşlılar İçin Atıldı

İlmekler Yaşlılar İçin Atıldı

1 saat önce

Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri kentte bulunan huzur evine ziyaret ederek sakinleriyle atkı, bere, panduf örüp hediye ettiler.

İlmekler Yaşlılar İçin Atıldı, System.String[]
Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri kentte bulunan huzur evine ziyaret ederek sakinleriyle atkı, bere, panduf örüp hediye ettiler.

Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin iş birliğiyle üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü'nün hazırladığı "Sıcacık Sevgin" projesi kapsamında bölüm öğrencisi 30 genç huzur evi sakinleriyle atkı, bere, panduf ördüler. Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Bilecik Belediyesi Gönüllü Eğitmeni Emine Erçez, ilk olarak üniversite öğrencilere öğrettiği el işlerini ardından öğrenciler huzur evi sakinlerine öğretti. Huzurevi sakinleri bu durumu eğlenceli hala getirirken, öğrencilerle şarkılar söyleyip, dans ettiler.

"Burada bugün güzel görüntüler ortaya çıktı"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek, "30 Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü öğrencilerimizle birlikte huzur evinde kalan yaşlılarımıza 'Sıcacık Sevgin' isimli projemiz içinde bir takım etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Burada öğrencilerimiz Emine Erçez hanımefendiden öğrendikleri el işi ürünleri huzurevi sakinleriyle birlikte yapmaya çalıştılar. Burada bugün güzel görüntüler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü öğrenci Aylin Tahracı ise; "Burada yaşlılara destek olmak için örgü örüyoruz. Bugün onları bırakmamak için buradayız. Programımız örgü ve eğlence olarak devam edecek. Kazım amca yapabilecek bence çünkü ilgisi var" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:17 Kaynak: İHA

Bilecik, Güncel
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