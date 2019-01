İmalatçı İşletmecilere Nitelikli Destek

KOSGEB Anadolu Yakası Genel Müdürü Selim Serkan Ercan yerli üretimin merkezi, Modoko 'ya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ercan, işletme geliştirme destek programının ilk toplantısında, 2019 yılı itibariyle yürürlüğe girecek ve mobilya sektörüne can suyu olacak nitelikteki 9 temel destek programı hakkında önemli bilgiler verdi.Son yıllarda mobilya sektöründe yaşanan krizin ciddi oranda hissedildiği yerlerden biri olan ve Türkiye 'nin en önemli mobilya merkezlerinden Modoko Mobilyacılar Sitesi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Özellikle son iki-üç yıldır mobilya malzemelerindeki yüzde 100'ün üzerindeki artışlar, ham madde sıkıntısı, kalifiye eleman sıkıntısı, nitelikli ve iyi ustaların mesleklerini kaybetme tehlikesi, mobilya fiyatlarındaki artışın vatandaşı zorlaması üzerine KOSGEB'den can suyu olabilecek nitelikte önemli bir destek geldi. 24 Eylül 2018'de yürürlüğe girmiş olan işletmeci destek programından faydalanacak başvuru sahiplerinden biri de Modoko oldu. Geçtiğimiz aylarda KOSGEB Başkanlığı'na ziyarette bulunan Modoko Yönetimi, esnaf ve imalatçının can damarı sayılacak destek avantajlarının anlatılması için değerli bir zemin oluşturdu. Program süresinin 2 yıl olarak belirlendiği destek programı, 2 dönem boyunca yarar sağlayacak şekilde konfirme edildi.KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürü Selim Serkan Ercan'ın katılımıyla Modoko yönetim binasında gerçekleşen işletmeci destek programı toplantısında yapılan kısa sunumda, toplamda 9 temel iş geliştirme destek programını kapsayan (yurt içi fuar desteği, yurt dışı iş gezisi desteği, nitelikli eleman istihdam desteği, eğitim desteği, enerji verimliliği desteği, tasarım desteği, belgelendirme desteği, test ve analizi desteği ve faizsiz kredi desteği) başlıklar işletmecilere detaylıca aktarıldı.9 temel destek dışında proje bazlı olmayan destek türlerinin altını çizen Selim Serkan Ercan sunumunda, KOBİGEL destek programının içeriği hakkında da bilgiler verdi. Planlanan desteğe göre KOBİ oluşumların ve işletmecilerin sorunlarına özgü, iyileştirmeye yönelik KOSGEB'e yapılacak başvurular değerlendirme sınıfına girebilecek. Verilen destek programında işletmecilerin başvuruları sonucu toplam 1 milyon TL'yi geçmeyecek şekilde destek sağlanabilecek.Ercan son olarak, "Kredili faiz desteği tamamen faizsiz olmamakla beraber, KOSGEB'e kayıtlı olan işletmeciler bir takım faiz indiriminden yararlanabilecekler. İşletmeciler başvurularını yaptıktan sonra KOSGEB tarafından istenilen belgeleri sağlayıp, elektronik ortamda KOSGEB'e sunabilecekler. Uygun bulunan başvurular onay alındıktan sonra ödeme talep formunu yine elektronik ortamda göndererek talepte bulunabilecekler. Destek sağlandıktan sonra izlenen işletmeci programı adına yüzde 10 kar artışı hedeflenmektedir. Hedeflerini tutturan işletmecilerin programları sık sık tarafımızdan analiz edilecektir "dedi. - İSTANBUL