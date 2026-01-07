İmamoğlu'na Ziyaret ve Miting Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'na Ziyaret ve Miting Programı

07.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek ve mitinge katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Beykoz'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında okul ziyaretinde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı, 50. Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Malatya/10.00/11.00/11.30/14.00/15.00)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile görüşecek.

(Brüksel)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.00)

3- Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları sona erecek. Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut ve Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakaları oynanacak.

(Kayseri/17.30/İstanbul/20.00)

4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında; D Grubu'nda Zeren Spor, Almanya'nın Dresdner, C Grubu'nda ise Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.

(Ankara/17.00/İstanbul/19.30)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında, B Grubu'nda iki Türk ekibi Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Sırbistan'ın Radnicki ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Belçika'nın Darta Bevo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Roeselare/22.00)

8- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Altekma, Hollanda'nın Sliedrecht Sport ekibini ağırlayacak.

(İzmir/19.00)

9- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında Bulgaristan'a konuk olacak.

(Şumnu/19.30)

10- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak.

(İstanbul/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Diplomasi, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Ziyaret ve Miting Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 04:07:13. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na Ziyaret ve Miting Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.