İmamoğlu'ndan Tutuklama Tepkisi

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın dün tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Aziz milletimiz, tehdite, iftiraya, baskıya boyun eğmez. Aileye uzanan eli affetmez! Millet sizden sandıkta hesap soracak" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Vicdanı yok sayıyorsunuz. Ahlakı ayaklar altına alıyorsunuz. Adaleti susturuyor, hukuku siyasi aparata çeviriyorsunuz. Merhameti ve şefkati bu ülkeden silmeye çalışıyorsunuz. Bilinçli bir iftira düzeni kurdunuz. Bu en büyük günahı normalleştirdiniz. İtibar suikastlerini siyaset diye pazarlıyorsunuz."

Siyasi operasyonlarla, algı oyunlarıyla insanların onurunu hedef alıyorsunuz. Aileme saldırıyorsunuz, yuvamı hedef alıyorsunuz. Çocuğu, kadını, yaşlısı, genci ayırmadan herkesi korkuyla susturmaya çalışıyorsunuz. Ailemi koruyanları hedef alıyor, bir çete diliyle, sınır tanımadan haysiyet cellatlığı yapıyorsunuz. Aziz milletimiz, tehdite, iftiraya, baskıya boyun eğmez. Aileye uzanan eli affetmez! Millet sizden sandıkta hesap soracak!"