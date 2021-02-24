İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum - Son Dakika

İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum

24.02.2021 21:47

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği'nin Halk Ekmek büfelerini haksız rekabet yarattığı gerekçesi ile şikayet etmesine tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki ekmeğin yüzde 6'sının Halk Ekmek tarafından üretildiğini belirterek, "Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum" dedi.

İstanbul'un tarihi kara surlarında başlatılan restorasyon çalışmalarını inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki Halk Ekmek tartışmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, 1 liraya ekmek satarak İstanbullunun ucuz ekmek ihtiyacını karşılayan İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek'i (İHE) İstanbul Valiliği'ne şikayet etmişti. Dernek, Halk Ekmek büfelerinin fırıncılar için halksız rekabet yarattığını, ekmeğin siyasete alet edildiğini savunmuş ve 650 Halk Ekmek büfesinin kaldırılmasını istemişti.

İmamoğlu konuyla ilgili soru üzerine "Halk ekmek konusunun bu şekilde mevzu edilmesinden üzüntü duyduğumuzu her ortamda dile getirdik. Çünkü günün sonunda yaşanan yoksulluğun izlerini bize hissettiriyor. Çok üzücü. Tümden fırıncıları, üreticileri temsil ettiğini düşünmediğim bir takım girişimler var" dedi.

"UMARIM SIFIRA İNSİN"

İmamoğlu, İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 6'sının Halk Ekmek yüzde 94'ünün fırınlar tarafından üretildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum. Üzüntü ile de takip ediyorum. Biz ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Halk Ekmek bünyesinde neredeyse 1.5 milyona çıkmış günlük üretimimizle desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Benim dileğim nedir? Umarım sıfıra insin. Hiç kimse 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duymasın, sıfıra insin. Sıfıradet ekmek üretelim. Bu kadar net. Ama bugünün ihtiyacı, çözmek zorundayız. Sonuna kadar da bunun çözümü için üretimimize devam edeceğiz."

NE YAŞANDI?

Fırıncılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dilekçe vererek Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklara ve belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına itiraz etmişti.

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, "Büfelerin önündeki ekmek kuyrukları siyasi mesaj vermek için. Avrupa'nın hangi şehrinde böyle ucube kulübeler var? Belediye bıraksın biz günde 500 bin ekmeği bedava veririz" demişti.

İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, Halk Ekmek, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum - Son Dakika Ekonomi


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