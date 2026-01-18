İnegöl'de Tek Taraflı Kaza - Son Dakika
İnegöl'de Tek Taraflı Kaza

İnegöl\'de Tek Taraflı Kaza
18.01.2026 17:12
İnegöl'de otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl'e bağlı kırsal Kınık Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sevda T. (44) yönetimindeki 16 BVE 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Ağaca çarparak duran otomobilde sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sevda T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Otomobil, İnegöl, Kaza

Son Dakika 3-sayfa İnegöl'de Tek Taraflı Kaza - Son Dakika

İnegöl'de Tek Taraflı Kaza
