İnegöl\'de Tek Taraflı Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl'e bağlı kırsal Kınık Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sevda T. (44) yönetimindeki 16 BVE 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Ağaca çarparak duran otomobilde sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sevda T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
