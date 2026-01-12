İnegöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler eve operasyon düzenlediler. Ev didik didik arandı. Aramalarda yaklaşık 300 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Suriye uyruklu şüpheli Ahmed E. (35) gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
