"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu. Uğuroğlu konuğuna, eski MİT yöneticisi Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu.

"SEN ATATÜRK'E İNGİLİZ AJANI MISIN DİYE SORABİLİR MİSİN YA?"

Sorunun üzerine Perinçek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar ederek..." diye konuştu.

SUNUCUDAN "HAKARET EDİYORSUNUZ" TEPKİSİ

Uğuroğlu, "Hakaret ediyorsunuz" diyerek itiraz edince devam eden tartışma üzerine Perinçek yayını terk etti.