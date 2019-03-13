Son Dakika Haberleri: İnternet 30. Yaşını Kutluyor!

İnternet 30. Yaşını Kutluyor!

51 dakika önce

İnternetin 30. yıl dönümünü kutlamak üzere, Cisco internetin kazanımları ve internetten beklentiler üzerine Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan 11 binin üzerinde katılımcı ile kapsamlı bir anket gerçekleştirdi.

İnternet 30. Yaşını Kutluyor!, System.String[]

Belçika, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya, Hollanda, Lüksemburg gibi 13 ülkeden katılımcıların dahil olduğu anket, insanların internetin geleceği hakkındaki istekleri internetin toplum için yapabileceklerini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Gelecek yıllarda internetten beklentilerini paylaşan anket katılımcıları, ilk olarak %63 oranla 'eğitime daha kolay erişim'i arzuluyor, ikinci olarak da %57 oranla 'sağlığa daha kolay erişim' talep ediyor.

Anketin diğer öne çıkan sonuçları ise şöyle:

Geçtiğimiz 30 sene: İnternetin tüketiciler için mümkün kıldığı birinci şey %74 oranla 'güncel kalıp gelişmelerden haberdar olmak'. Listede daha sonra %71 oranla 'eğlence' ve %70 oranla 'aile ve arkadaşlarla haberleşmek' geliyor. Eğlence sektörü ise %39 oranla günümüze kadar yaşanan teknolojik gelişmelerden en çok faydalan endüstri olarak görülüyor. Finans sektörü %31 oranla eğlence sektörünün peşinden geliyor.

Önümüzdeki 30 sene: %63 oranla eğitime daha kolay erişim, anket katılımcılarının önümüzdeki 30 sene içinde internetin mümkün kılmasını istediği şeyler listesinin başında geliyor. Eğitim erişimini %57 oranla sağlığa daha kolay erişim takip ediyor. Teknolojik gelişmelerden hangi sektörlerin daha fazla yarar sağlayacağı sorulduğunda ise kullanıcıların ilk seçimi %34 oranla 'sağlık' ve %32 oranla 'eğitim'.

En popüler etki: İnternetin bugüne dek topluma en çok fayda sağladığı konuların başında %39 oranla 'insanları birleştirmek', %35 oranla 'gelişmiş iletişim' ve %35 oranla yeni öğrenme yolları' geliyor.

Onsuz yaşayamayız: İnsanların üçte birinden (%39) fazlası kişisel hayatlarında internet olmadan yaşamayı hayal bile edemiyor.

Cisco EMEA Başkanı David Meads anketle ilgili şu yorumlarda bulundu: "İnternetin hayatımızda büyük bir yer kapladığı bir dünyada yaşıyoruz. 2022'ye kadar global ağlarda tüm internet tarihinin toplamını dahi geçecek kadar bir internet trafiği göreceğiz. Bu trafik hepimizden ve artan bir şekilde de makinelerimizden kaynaklanıyor. Anket internetin hayatlarımızdaki etkisini ve insanların internetten beklentilerini ortaya koyuyor. Bu potansiyeli anlayabilmek için sağlık, eğitim veya başka sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bağlantıların önemini anlamaları ve güvenli bir şekilde bundan fayda sağlayabilmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, şirketler bir ağ üzerinde kişileri, yerleri, fikirleri ve nesneleri bağlamak sonucu oluşan patlamanın karmaşıklığını yönetebilmeliler"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:42 Kaynak: Bültenler

Belçika, Cisco, Güncel
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