Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Abdulmehdi, ABD askerlerinin ülkesinden çekilmesinin gözetlenmesi için ABD'den temsilci talep etti.



Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Abdulmehdi'nin Pompeo'ya, Anbar ile Erbil'deki füzeli saldırılar olmak üzere ülkesinin egemenliğini ihlal eden bütün operasyonları reddettiğini belirterek, topraklarının savaş alanına dönüşmesine izin vermemek için büyük çabalar sarf ettiğini söyledi. Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması yönünde almış olduğu kararın uygulanması konusunda ABD askerlerinin ülkeden çıkarılma mekanizmasını görüşmek için ABD'den temsilci göndermesini istedi. Abdulmehdi, ülkesinin komşu ülkeler ve uluslararası toplumla iyi ilişkilerinin yanı sıra Irak topraklarının tüm yabancı misyonlardan korunması için özen gösterdiğini de ifade etti. Abdulmehdi, Irak için önceliklerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele, ekonomik kalkınmanın sağlanması, ülkenin egemenliğinin korunması ve istikrarın sağlanması olduğunu vurguladı.



Egemenlik vurgusu



Görüşmede Irak hava sahasında ABD uçaklarının izinsiz uçtuğuna dikkat çeken Abdulmehdi, bu gibi adımların iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olmasının yanı sıra Irak'ın egemenliğine ihlal niteliği taşıdığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun söz konusu konularla ilgileneceğini söylediği, iki tarafın ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusuna vurgu yaptığı kaydedildi. - ERBİL