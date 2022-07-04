Irak'ta Maliki yeniden başbakanlığa aday - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta Maliki yeniden başbakanlığa aday

04.07.2022 15:14
Irak'ta Maliki yeniden başbakanlığa aday

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, başbakan adaylarının Maliki olduğunu açıkladı.

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, başbakan adaylarının Maliki olduğunu açıkladı.

Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Muhammed es-Sayhud, yerel medyaya yaptığı açıklamada, dün koalisyon olarak Maliki liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sayhud, toplantıda, kurulması beklenen yeni hükümetin başbakanı olarak Maliki'yi aday gösterme kararı aldıklarını aktardı.

Maliki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek hükümet, tüm Iraklılar için hizmet odaklı bir hükümet olma mesajı vermeli, seçimlere katılan katılmayan, seçim sonrası siyasette kalan veya çekilen hiç kimseyi dışlamamalı, siyaset dışına atmamalı." ifadelerini kullandı.

Maliki'nin bu açıklamayla seçimlerden birinci çıkan ancak sonrasında istediği hükumeti kuramadığı için siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a işaret ettiği belirtiliyor.

Irak'ta 2003 sonrası iki dönem başbakanlık yapan ve mezhepçi politikalarıyla bilinen Maliki'nin başbakanlığının son aylarında terör örgütü DEAŞ ülkenin üçte birini ele geçirmişti.

Irak'ta hükümet kurma çalışmaları

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçse de Şii-Şii anlaşmazlığı yüzünden henüz yeni bir hükumet kurulamadı. Yasalara göre, Meclis önce cumhurbaşkanını seçecek ve bunun için de 329 sandalyeli Mecliste 220 vekilin oyu gerekli. Seçilecek cumhurbaşkanı da Şiilerin başbakan adayına hükumeti kurma görevini verecek.

Sadr, geçen ay siyasetten çekilme kararı almış ve 73 vekilini Meclisten istifa ettirmişti. Irak'ta Şii liderin çekilmesi sonrası hükümet kurma müzakerelerini İran destekli rakipleri Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi yürütüyor. Bu çatı kuruluşta Maliki koalisyonunun yanı sıra Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ile Şii milis yapıların siyasi uzantıları bulunuyor.

YORUMLAR
500
Hollanda'da hükümetin iklim politikalarını protesto eden çiftçilerden yol kapama eylemi Hollanda'da hükümetin iklim politikalarını protesto eden çiftçilerden yol kapama eylemi Çin, Tüketici Malları Sektöründe Dijitalleşmeyi İleri Taşımaya Yönelik Eylem Planını Açıkladı Çin, Tüketici Malları Sektöründe Dijitalleşmeyi İleri Taşımaya Yönelik Eylem Planını Açıkladı Son dakika haberi... Kerkük'te saldırı hazırlığındaki 17 DEAŞ mensubu yakalandı Son dakika haberi... Kerkük'te saldırı hazırlığındaki 17 DEAŞ mensubu yakalandı
Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Maliki yeniden başbakanlığa aday - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 21:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Maliki yeniden başbakanlığa aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement