Irak'tan BAE'ye "vize" tepkisi - Son Dakika

Iraklı milletvekilleri, ülke vatandaşlarına yönelik vizeyi durdurma kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki göstererek, BAE Büyükelçisi'ne nota verilmesini istedi.

Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Mansur Baici, yaptığı yazılı açıklamada, "BAE'nin Iraklı vatandaşlara giriş vizesini durdurması Irak ve Iraklıları hedef almaktır. BAE'yi böyle bir karar almaya yönelten hiçbir neden yok." ifadelerine yer verdi.

Irak hükümetinin söz konusu karar karşısında eli kolu bağlı kalmaması gerektiğini belirten Baici, BAE vatandaşlarına da Irak'a giriş vizesi verilmemesini istedi.

Iraklı vekil, "Yaşananlar üzerine Abu Dabi Bağdat Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verilmeli." ifadelerini kullandı.

Meclisin diğer Şii gruplarından Fetih Koalisyonu üyesi Kerim Alivi de Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye, BAE'nin aldığı karara karşılık verilmesi ve BAE Büyükelçisine Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota teslim edilmesi çağrısında bulundu.

BAE'nin Bağdat'ta Büyükelçiliği Erbil'de ise Başkonsolosluğu bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, 25 Kasım Çarşamba günü aldığı karar doğrultusunda Irak ve Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.