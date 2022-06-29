İran, Afganistan sınırında yaşanan çatışmanın tüm boyutlarıyla araştırıldığını açıkladı - Son Dakika
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İran, Afganistan sınırında yaşanan çatışmanın tüm boyutlarıyla araştırıldığını açıkladı

29.06.2022 15:53
İran, Afganistan sınırında yaşanan çatışmanın tüm boyutlarıyla araştırıldığını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran-Afganistan sınırında İranlı bir sınır muhafızının hayatını kaybetmesine yol açan olayın tüm boyutları ile araştırıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran- Afganistan sınırında İranlı bir sınır muhafızının hayatını kaybetmesine yol açan olayın tüm boyutları ile araştırıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kenani, Afganistan ile İran arasındaki Milek sınır hattında yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı sınır muhafızının hayatını kaybetmesine yol açan Milek sınır bölgesinde yaşanan olayın tüm boyutları ile araştırıldığını aktaran Kenani, inceleme neticesinin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

İranlı Sözcü, talihsiz olarak nitelediği olayda hayatını kaybeden sınır muhafızı Muhammed Seyyad'ın ailesine ve İran'ın tüm sınır muhafızlarına başsağlığı diledi.

İran-Afganistan ortak sınır diyalog toplantısına da değinen Kenani, Afgan hükümet yetkililerinin, olayın netliğe kavuşması, faillerinin cezalandırılması ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alması gerektiğini sözlerine ekledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) göre, dün gece Afganistan sınır hattındaki Sistan-Belucistan eyaletinde İran sınır muhafızları ile Afganistan tarafından saldırmaya çalışan silahlı kişiler arasında çatışma çıktığı, çatışmada sınır muhafızlarından Çavuş Muhammed Seyyad'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, İran, Güncel, Son Dakika

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