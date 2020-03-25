İran bloke edilen parasının bir kısmının serbest bırakılmasından ümitli - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran bloke edilen parasının bir kısmının serbest bırakılmasından ümitli - Son Dakika

İran bloke edilen parasının bir kısmının serbest bırakılmasından ümitli

23 dakika önce

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin baskısıyla bazı ülkelerde bloke edilen İran'a ait paranın bir bölümünün serbest bırakılabileceğini söyledi.

İran bloke edilen parasının bir kısmının serbest bırakılmasından ümitli, System.String[]

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin baskısıyla bazı ülkelerde bloke edilen İran'a ait paranın bir bölümünün serbest bırakılabileceğini söyledi.

Himmeti, İran medyasına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankasının çabaları sonucunda kendilerine ulaşan bilgilere göre ABD'nin baskısıyla bloke edilen paralarının bir bölümünün serbest bırakılabileceğini dile getirdi.

Blokenin kaldırılmasından ümitli olduklarını belirten Himmeti, gelmesi muhtemel kaynağı temel gıda ürünleri, ilaç, tıbbi teçhizat ve halkın temel ihtiyaçları için kullanacaklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Şu anda yeni tip koronavirüsle mücadele sırasında tüm yaptırımların kaldırılması konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündeminde. Ayrıca İran'ın ülke dışında bloke edilmiş nakdi varlıklarının da serbest bırakılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları         
17:16
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:27:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran bloke edilen parasının bir kısmının serbest bırakılmasından ümitli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]