İran, BM'ye olan aidat borcunu ödediğini açıkladı - Son Dakika

İran, Birleşmiş Milletlere (BM) olan gecikmiş aidat ödemesini yaptığını ve askıya alınan oy kullanma hakkının iadesini talep etti.

Tasnim Haber Ajansına göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Güney Kore'nin bloke ettiği İran'a ait mali varlıktan 18 milyon doların BM'ye aktarıldığını söyledi.

Revançi, sözlerine şöyle devam etti:

"İran'ın BM'deki oy kullanma hakkının iade edilmesini bekliyoruz. Maalesef 2 yıldır üst üste ABD'nin İran'a yönelik baskıcı ve tek taraflı yaptırımları nedeniyle üyelik aidatımızı ödeme sorunuyla karşı karşıyayız.

ABD yaptırımları sadece ilaç, temel ihtiyaçlar ve tıbbi ekipmanlar gibi alanları etkilemekle kalmadı, aynı zamanda BM çalışmalarını da aksattı."

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

İran geçen yıl da 65 milyon dolardan fazla aidat borcu olduğu için Genel Kurulda oy kullanma hakkını kaybetmiş, 16 milyon dolarlık minimum ödeme yaparak oy kullanma hakkını geri kazanmıştı.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'a ait yaklaşık 7 milyar doların, Güney Kore bankalarında tutulduğu belirtiliyor.