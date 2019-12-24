İran'da Gonabadi tarikatı lideri Tabende hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da Gonabadi tarikatı lideri Tabende hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'da siyasi faaliyetleriyle ön plana çıkan Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende, 92 yaşında hayatını kaybetti.

İran'da Gonabadi tarikatı lideri Tabende hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da siyasi faaliyetleriyle ön plana çıkan Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende, 92 yaşında hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan haberde, Tabende'nin bir süredir başkent Tahran'daki Mehr Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi.

Tabende'nin ölüm nedeninin yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar olduğu kaydedildi.

- Nur Ali Tabende kimdir?

Meczub-i Alişah lakaplı Tabende, 13 Ekim 1927'de Güney Horasan eyaletine bağlı Gonabad ilçesinde doğdu. 1948 yılında Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Tabende, yüksek öğrenimi için 1957 yılında Fransa'ya gitti. Paris Üniversitesi'nde hukuk dalında doktorasını tamamlayan Tabende, 1979'daki devrim sonrası kurulan ve Mehdi Bazergan'ın başında olduğu geçici hükümette Kültür ve İrşad Bakan Yardımcılığı, Adalet Bakan Yardımcılığı, Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kendilerine "Meczubani Nur" (Nurun aşıkları) adını veren tarikatın lideri Tabende, liberal görüşleriyle tanınıyordu. İran rejiminin temeli sayılan Velayet-i Fakih'e zaman zaman eleştiriler yönelten Tabende, 1990'da dönemin Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'ye İslam Cumhuriyeti politikalarını ve uygulamalarını kınayan bir mektup yazması nedeniyle 8 ay cezaevinde kalmıştı. Tabende'nin 2009 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mehdi Kerrubi'yi desteklemesi Gonabadi tarikatı üyelerine yönelik baskıların artmasına yol açmıştı.

Tabende'nin Şubat 2018'de Tahran'da gözaltına alındığı iddiaları üzerine tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmış, çıkan olaylarda 5 güvenlik görevlisi ölmüş, 30'u yaralanmıştı. Söz konusu olaylarda tarikat mensubu 500 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan tarikat üyesi Muhammed Selas idam edilmişti.

Gonabadi tarikatının başta üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimli kesim üzerinde etkili olmaya çalıştığı belirtiliyor. Gonabadi tarikatı mensupları, İslam'ı klasik Şii anlayışından farklı bir yönde tebliğ etmeleri nedeniyle İran yönetimi tarafından "potansiyel tehlike" olarak görülüyor.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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