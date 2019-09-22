Son Dakika Haberleri: İran'da milli servetin yüzde 60'ı 4 kurumun elinde
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İran'da milli servetin yüzde 60'ı 4 kurumun elinde

1 saat önce

İranlı reformist siyasetçi Behzad Nebevi, ülkesinin milli servetinin yüzde 60'ının lider Ali Hamaney'e bağlı kurumlardan dördüne ait olduğunu belirtti.

İran'da milli servetin yüzde 60'ı 4 kurumun elinde, System.String[]

İranlı reformist siyasetçi Behzad Nebevi, ülkesinin milli servetinin yüzde 60'ının lider Ali Hamaney'e bağlı kurumlardan dördüne ait olduğunu belirtti.

Alef haber sitesine konuşan Nebevi, "İran'da dört kurum var ki milli servetin yüzde 60'ı bu kurumlara aittir. Bunlar, İmam İcra Komutanlığı, İmam Rıza Türbesi Vakfı, Hatemul Enbiya Yapı Karargahı ve Mustazaflar Vakfıdır. Bunların hükümetle ve meclisle irtibatları yoktur." ifadelerini kullandı.

Nebevi, muhafazakar ve reformistlerin ülkenin sosyal yapısında asıl etkin faktörler olmadığını belirterek ülke idaresinin de bu gruplarda olmadığını söyledi.

Ülkenin kötü gidişatından söz konusu iki siyasi yönelişin sorumlu tutulmasının yanlış olduğunu ifade eden Nebevi, "Hükümet ve meclisi bu iki gruptan siyasi şahsiyetlerin oluşturdukları doğru fakat gerçek iktidar bunların elinde değil. Bugün ülke ekonomisi meclis ve hükümetin elinde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'e bağlı kurumlar arasında yer alan İmam İcra Komutanlığı, İmam Rıza Türbesi Vakfı, Hatemul Enbiya Yapı Karargahı ve Mustazaflar Vakfı, ulaşım, enerji, altyapı ve telekomünikasyon gibi sektörlerde yatırım ve imar işlerinin yanı sıra bankacılık, petrol ürünleri üretimi ve ihracı gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Ali Hamaney, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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