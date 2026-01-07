İran'da Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesindeki silahlı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu, İranşehr Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "İranşehr emniyet teşkilatında çalışan polis memuru Mahmud Hakikat, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İran'da Silahlı Saldırı: Bir Polis Memuru Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?