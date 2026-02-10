İran'daki Nükleer Tüneller Kapandı - Son Dakika
İran'daki Nükleer Tüneller Kapandı

İran\'daki Nükleer Tüneller Kapandı
10.02.2026 10:43
İsfahan'daki nükleer tesisin tünel girişleri toprakla kapatıldı, olası hava saldırılarına karşı önlem alındı.

Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisinin tünel girişlerinin toprakla kapatıldığını ortaya koydu.

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsünün yayımladığı raporda, İsfahan'daki nükleer tesise ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin analiz edildiği belirtildi.

Görüntülerde, nükleer tesiste bulunan tünel girişlerinin büyük ölçüde toprakla kapatıldığı, tesisin orta ile güneyindeki girişlerin tamamen toprak altında kaldığı ve tanınamaz hale geldiği, ek pasif savunma önlemlerine sahip kuzeydeki girişinin de toprakla doldurulduğu görüldü.

Girişlerin çevresinde araç hareketliliğinin görülmemesi de dikkati çekti.

"Olası hava saldırılarına karşı hazırlık" değerlendirmesi

Raporda, bu adımın olası bir ABD veya İsrail hava saldırısına ya da özel birliklerin düzenleyebileceği bir operasyona karşı tedbir niteliği taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Tünel girişlerinin kapatılmasının, olası hava saldırısının etkisini azaltabileceği, tesis içindeki ekipman ve diğer malzemelere karadan erişimi zorlaştırabileceği belirtildi.

Benzer hazırlıkların, daha önce Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere yönelik "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" öncesinde de gözlemlendiği hatırlatıldı.

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin ocak sonunda sağladığı uydu görüntüleri de Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerde bazı inşaat faaliyetleri olduğunu ortaya koymuştu.

Uydu görüntüleri, İsfahan'daki nükleer tesiste çatı inşa edildiğini gösterirken, tesisin yakınındaki bir dağa açılan iki tünelin toprakla doldurulduğu ve üçüncü bir tünelin girişine yeni bir dizi duvar inşa edildiği görülmüştü.

İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

