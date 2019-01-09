Son Dakika Haberleri: İran'dan AB'nin Yaptırım Kararına Tepki

İran'dan AB'nin Yaptırım Kararına Tepki

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, AB'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarını kınayarak, alınan kararı "şaşırtıcı ve mantıksız" olarak nitelendirdi.

İran'dan AB'nin Yaptırım Kararına Tepki, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, AB'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarını kınayarak, alınan kararı "şaşırtıcı ve mantıksız" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB), İran istihbarat servisi ve iki İran vatandaşı hakkında Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın Fransa ve Danimarka'da suikast ve terör saldırısı planladığı iddialarını yalanlayarak, Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan yaptırım kararlarını kınadı. Kasimi "İran'a yönelik suçlamalar, mantıksız, şaşırtıcı ve asılsızdır" ifadelerini kullandığı açıklamasında "Avrupalılar yaptırım kararlarıyla terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliklerini ortaya koydu" dedi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Behram, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, İran, Politika
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