İran\'dan AB\'ye Sert Tepki

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alan AB'nin kararını eleştirerek, "Avrupa, Ulusal Ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak tanımlayarak bir başka büyük stratejik hata yapıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı söz konusu karara sanal medya hesabından tepki gösterdi. Bölgede topyekun bir savaşı önlemek için birçok ülkenin çaba gösterdiğini ancak bunların arasında Avrupalıların olmadığını belirten Arakçi, "Avrupa bunun yerine alevleri körüklemekle meşgul. ABD'nin emriyle 'snapback' (yaptırımların geri gelmesi) peşinde koştuktan sonra, şimdi de Ulusal Ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak tanımlayarak bir başka büyük stratejik hata yapıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın tutumunu eleştiren Arakçi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı hiçbir eylemde bulunmayıp, İran'da 'insan haklarını savunmak' için acele etmeleri bariz bir ikiyüzlülüktür. Avrupa'nın bu PR (halkla ilişkiler) gösterisi, esasen ciddi bir düşüş içinde olduğu gerçeğini gizlemeyi amaçlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir savaşın Avrupa'yı da ekonomik olarak vuracağı uyarısında bulunan Arakçi, "Bölgemizdeki topyekun bir savaşın, artan enerji fiyatları da dahil olmak üzere kıta üzerinde yaratacağı devasa etkiler göz önüne alındığında, AB'nin mevcut tutumu kendi çıkarlarına derin zararlar veriyor. Avrupalılar, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.