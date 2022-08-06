İran: Nükleer müzakerelerde ABD'den gerçekçi bir yanıt bekliyoruz - Son Dakika
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İran: Nükleer müzakerelerde ABD'den gerçekçi bir yanıt bekliyoruz

06.08.2022 16:08
İran: Nükleer müzakerelerde ABD'den gerçekçi bir yanıt bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde sundukları önerilere, ABD yönetiminden gerçekçi bir yanıt verilmesini beklediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde sundukları önerilere, ABD yönetiminden gerçekçi bir yanıt verilmesini beklediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyareti başta olmak üzere Washington'un Pekin'e yönelik tutumunu kınadığını belirten Abdullahiyan, "İran'ın hem tarihsel kayıtlara göre hem de bölgesel istikrarın korunması için hukuki bir yükümlülük olarak tek Çin ilkesine bağlı olduğunu" belirtti.

Görüşmede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere de değinen Abdullahiyan, nükleer görüşmelerde sundukları önerilere ABD yönetiminden gerçekçi bir yanıt verilmesini beklediklerini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Yi ise İran'ın, Çin'in toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu takdir ettiklerini ve uluslararası toplumunun büyük bir çoğunluğunun da ABD'nin ülkelerin iç işlerine müdahalesine ve tek taraflı adımlarına karşı olduğunu ifade etti.

Viyana'daki müzakerelerin devamını ve İran'ın müzakerelerdeki yaklaşımını desteklediklerini belirten Yi, iki ülke yetkilileri arasında sürekli ve yakın istişarenin de önemini vurguladı.???????

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.

Taraflar, müzakerelere yeniden başlamak için 4 Ağustos'ta yeniden Viyana'da toplanmıştı.

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Kaynak: AA

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