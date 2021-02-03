İran'ın açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin yetki itirazlarını reddetti - Son Dakika

İran'ın açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin yetki itirazlarını reddetti

03.02.2021 20:17
İran'ın açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin yetki itirazlarını reddetti, System.String[]

İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davada, hakimler, ABD'nin yetki itirazlarını reddetti.

İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davada, hakimler, ABD'nin yetki itirazlarını reddetti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, açıkladığı kararda, ABD'nin "yetki", "dava konusu" ve "tedbir kararları"na ilişkin itirazlarını oy birliğiyle davanın "kabul edilebilirlik şartları"na ilişkin itirazlarını ise oy çokluğuyla reddetti.

BM yargı organı olan Divan, ABD'nin itirazlarını reddederek uyuşmazlığın 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran-ABD Dostluk Anlaşması"na ilişkin olduğuna hükmetti.

ABD'nin söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığına yönelik iddialarını reddeden Divan, Ekim 2018'de verilen tedbir kararlarına yönelik ABD'nin itirazlarını da yeterli bulmadı.

Kararda, İran'nın nükleer anlaşmayı tekrar yürürlüğe sokmak amacıyla yargısal süreci kötüye kullandığı yönündeki ABD iddialarını reddeden Divan, davanın "kabul edilebilirlik" şartlarını taşıdığına hükmetti.

İran'ın UAD'de açtığı dava

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin İran-ABD Dostluk Anlaşması'na aykırı olmadığını savunarak, UAD'de dava açmıştı.

ABD, İran'ın dava yoluyla nükleer anlaşmayı tekrar hayata geçirmeyi istediğini iddia etmişti.

Dava, söz konusu uyuşmazlığın esasına ilişkin yargılamayla devam edecek.

Ön incelemede, bazı yaptırımların askıya alınmasına hükmedilmişti

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek, tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı UAD'de açtığı davada, iki ülkenin geçici itirazları Ekim 2018'de dinlenmişti.

UAD, 3 Ekim 2018'de İran'ın yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili tedbir talebini kabul ederek, ABD'nin insani yardım, tıbbi ürünler, gıda ve tarım ürünleri ithalatını etkileyen ve sivil havacılığa uygulanan bazı yaptırımları kaldırılmasına hükmetmişti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UAD'nin tedbir kararını açıklamasının ardından iki ülke arasında 1955'te imzalanan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet, Ekim, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin yetki itirazlarını reddetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Sanki öleceğini hissetmiş Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı Antalya'da önce kırmızı kart sonra gol! Beşiktaş hayata döndü EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı         
19:37
Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
19:27
Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı         
18:38
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var         
17:42
Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' kendini böyle savundu: Bıçağı rastgele savurdum Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' kendini böyle savundu: Bıçağı rastgele savurdum         
15:31
Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi         
14:31
Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı         
14:15
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 20:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin yetki itirazlarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei