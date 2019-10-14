Son Dakika Haberleri: İran Meclisi'nde Hazar Denizi protestosu
Son Dakika Güncel İran Meclisi'nde Hazar Denizi protestosu

İran Meclisi'nde Hazar Denizi protestosu

39 dakika önce

İran Meclisi'nde bir grup milletvekili Hazar Denizi suyunun Simnan eyaletine intikaliyle ilgili yasa tasarısını protesto etti.

İran Meclisi'nde Hazar Denizi protestosu, System.String[]

İran Meclisi'nde bir grup milletvekili Hazar Denizi suyunun Simnan eyaletine intikaliyle ilgili yasa tasarısını protesto etti.

İran medyasına göre, Hazar Denizi çevresindeki eyaletleri temsil eden bazı milletvekilleri, göl sularının başkent Tahran'ın doğusundaki Simnan eyaletine taşınmasına ilişkin tasarıya karşı çıktı.

Gilan eyaleti milletvekilleri Kazım Dilhuş Ebateri ve Mehrdad Bauc Lahuti, Mazenderan eyaleti milletvekilleri İzzetullah Yusufiyan Molla, Kasım Ahmedi Laşeki ve Veliyullah Nanevakenari'nin de aralarında bulunduğu milletvekilleri meclis olağan oturumunda, "Hazar suyunun taşınmasına hayır", "Halk Hazar Denizi'nin yok olmasına izin vermeyecektir", "Enerji bakanına hızlı gensoru" yazılı pankartlar açarak tasarının reddedilmesi çağrısında bulundu.

Mazenderan eyaleti kıyısından yılda 200 milyon metreküp suyun Simnan eyaletine taşınmasını içeren tasarıya milletvekilleri, çevre sorunlarına ve yüksek enerji tüketimine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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