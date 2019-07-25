İran medyası: IAEA Başkanı Amano'yu ABD ve İsrail öldürdü

İran medyası, 18 Temmuz'da hayatını kaybeden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun, ABD ve İsrail işbirliğiyle bir suikasta kurban gittiğini iddia etti.İran'da yayın yapan özel haber ajansı Tasnim, Amano'nun İran'ın nükleer programına karşı gerçekle ilgisi olmayan suçlar üretmediği gerekçesiyle ABD'nin büyük baskısı altında olduğunu; bu nedenle suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etti.Adı açıklanmayan bir kaynak haber ajansına, Amano'nun, İran'ın nükleer programına karşı sahte bir dosya açması için uzun süredir ABD ile İsrail'in ağır baskısı altında olduğunu söyledi.Haberde ayrıca, Trump hükümeti ve İsrail rejiminin Amano'ya, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı, İran'ın ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik sürekli bir suçlama baskısı yaptıkları yazıldı.Kaynak, Tasnim haber ajansına İsrail ve ABD'nin Amano'nun ölüm haberini cenazesinden sonra birkaç gün gizli tuttuklarını da iddia etti.10 yıldır IAEA'nın başında olan Amano'nun, geçtiğimiz 18 Temmuz'da hayatını kaybettiği ve Amano'ya 22 Temmuz'da ailesinin katılacağı küçük bir cenaze töreni düzenleneceği açıklanmıştı.Görev süresi 2021 yılında dolan 72 yaşındaki Amano'nun açıklanmayan bir hastalık nedeniyle görevi gelecek Mart ayında, planlanandan erken bırakacağı açıklanmıştı.