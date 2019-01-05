Son Dakika Haberleri: İran Sınırında Şehit Düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

İran Sınırında Şehit Düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

1 saat önce

İran sınırında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse son yolculuğuna uğurlanıyorGAZİANTEP - İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanıyor.

İran sınırında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse son yolculuğuna uğurlanıyor

GAZİANTEP - İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

Ahmet Furkan, İran, Genel
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