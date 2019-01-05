İran Sınırında Şehit Düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
1 saat önce
İran sınırında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse son yolculuğuna uğurlanıyorGAZİANTEP - İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanıyor.
İran
sınırında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan
Köse son yolculuğuna uğurlanıyor
GAZİANTEP - İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse
memleketi Gaziantep
'te son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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