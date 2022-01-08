Üye Girişi
İran, Süleymani suikastıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı - Son Dakika

İran, Süleymani suikastıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı

08.01.2022 16:51
İran, Süleymani suikastıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı

İran, Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Paul M. Nakasone ve Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

İran, Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Paul M. Nakasone ve Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 3 Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili terörle mücadele kapsamında hazırlanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere üst düzey Amerikalı yetkililerin de geçen sene dahil edildiği yaptırım listesinin güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, Süleymani ve çevresine yönelik suikastta karar alma süreçlerine katıldığı, organize ettiği ve finanse ettiği tespit edilen Amerikan vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan güncellenmiş yaptırım listesinde, ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone, CENTCOM Komutanı McKenzie, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İran Operasyonları Şefi Michael Anthony D'andrea, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien'ın de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yer alıyor.

Listede, Amerikan MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten "General Atomics" şirketinin yöneticileri James Neal Blue ve Linden Stanely Blue'nun da yer alması dikkati çekti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

Trump ve üst düzey Amerikalı yetkililer geçen yıl yaptırım listesine alınmıştı

İran, eski ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CIA Direktörü Gina Haspel, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Genelkurmay Başkanı, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Süleymani suikastıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı - Son Dakika


AK Parti seçmenine küfürler savuran Göçmez, adli kontrolle serbest bırakıldı AK Parti seçmenine küfürler savuran Göçmez, adli kontrolle serbest bırakıldı         
16:58
Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu         
16:43
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:30 Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı!
16:23 Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 17:01:48. #1.12#
SON DAKİKA: İran, Süleymani suikastıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement