Son Dakika Haberleri: İran: "Zarif'e yönelik yaptırım diplomasi kanalını kapatır"
Son Dakika Politika Haber

İran: "Zarif'e yönelik yaptırım diplomasi kanalını kapatır"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Parlamento Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri, ABD'nin güvenilir bir ülke olmadığını söyleyerek, "Dışişleri Bakanı ülkenin diplomatik ilişkilerini kuran bir konumdadır.

İran:
İran Cumhurbaşkanı Parlamento Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri, ABD'nin güvenilir bir ülke olmadığını söyleyerek, "Dışişleri Bakanı ülkenin diplomatik ilişkilerini kuran bir konumdadır. Ona yönelik bir yaptırım bu diplomatik ilişkilerin kapanmasına neden olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Parlamento Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e yönelik yaptırımın ABD yönetiminin acizliğini gösterdiğini ifade ederek, "Aynı zamanda ABD'nin bu kararı bize müzakere iddiasında samimiyetsiz olduklarını da kanıtlamaktadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanına yönelik yaptırım kararı ile ABD'nin güvenilmez bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Emiri, "Zarif'e yönelik yaptırımlar diplomatik kanalların kapanmasına neden olacaktır" şeklinde konuştu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik yaptırımları da değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emiri, Ayetullah Hamaney ve ona bağlı kurumun ülkede sadece siyasi bir liderlik konumunda olmadığını belirterek, "Ayetullah Hamaney aynı zamanda ülkenin dini ve manevi lideridir. Onu sevenler ise sadece İran sınırları içerisinde değiller" diye konuştu. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li aktör Steven Seagal Aylan bebek filmi için görüşmeler yaptı ABD tarihinde bir ilke imza atan Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü ABD Donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e girdi Google Haritalar'a güvenip yola çıkan onlarca kişi bataklığa saplandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:23:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran: "Zarif'e yönelik yaptırım diplomasi kanalını kapatır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]