İş adamları Ali Altınbaş ve ve Sofu Altınbaş gözaltına alındı - Son Dakika

İş adamları Ali Altınbaş ve ve Sofu Altınbaş gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda, kullanılmayan gemi ve yat gibi deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alındığını beyan edip milyonlarca lira vurgun yapan şebeke çökertildi.

İstanbul merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda, kullanılmayan gemi ve yat gibi deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alındığını beyan edip milyonlarca lira vurgun yapan şebeke çökertildi. 60 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda aralarında ünlü iş adamları Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş'ın da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekte olmayan ya da gayri faal halde bulunan gemi, tekne ve yat gibi ÖTV ve KDV'den muaf tutulan deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt almış gibi gösterip, elde edilen yakıtı piyasaya sürerek dolandırıcılık yapan bir şebekeyi tespiti etti.

Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. KDV'den muaf tutulmak için alınan akaryakıtı piyasaya süren şebekenin, şu ana kadar devleti 21 milyon lira zarara uğratıp tespit edilirken, başlatılan operasyonlarda Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Şebeke, "Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" yapmakla suçlanmıyor.

Gözaltına alınan 35 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınırken, firari 25 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İş adamları Ali Altınbaş ve ve Sofu Altınbaş gözaltına alındı

Ali Altınbaş, Akaryakıt, İstanbul, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş adamları Ali Altınbaş ve ve Sofu Altınbaş gözaltına alındı - Son Dakika

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