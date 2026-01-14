İş Gücü Politikaları Geliştiriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dünyadaki iş gücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye ve çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından "Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Toplantısı"na ilişkin yaptığı paylaşımda, toplantıyı uluslararası iş gücü politikalarını koordinasyon içinde yürütmek amacıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Toplantıda iş gücü temininde güçlük çekilen bazı alanları, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası iş gücünün kayıtlılığını artırmak için atılacak adımları, çalışma izinlerine yönelik yapılan çalışmaları ve çalışma izni başvurularına ilişkin süreçleri ele aldıklarını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada yaşanan iş gücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye, çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar ile ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracağız. Bu adımlarımızın merkezinde daima, öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamak yer alacaktır. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere toplantımıza görüş ve önerileriyle katkı sağlayan kurumlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."