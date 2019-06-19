İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

SETBİR "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık" Proje Lansmanı
Yer: Sheraton Otel Ankara
Tarih: 19 Haziran
Saat: 09: 00
Türkiye Kadınlar Derneği GİKAMER Lansmanı
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 19 Haziran
Saat: 10: 00
Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği
Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19: 00
Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni
Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 00
ininal- Visa İş Birliği Toplantısı
Yer: Joint Idea Kanyon
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 30
Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Feriye
Tarih: 20 Hazian
Saat: 10: 00
MÜSİAD Malezya'da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri
Yer: MÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 20 Haziran
Saat: 10: 00
SHV Energy- İpragaz Basın Toplantısı
Yer: Raffles Hotel
Tarih: 20 Haziran
Saat: 12: 00
15. BeautyEurasia Konferansı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10: 00
Hello Tomorrow Global Challenge Lansmanı
Yer: Kolektif House Levent
Tarih: 20 Haziran
Saat: 18: 30
Girişimcilik ve İş Dünyası Ekosistemine İlham Veren Başarılı İş İnsanlarıyla Sohbetler: Süleyman Orakçıoğlu
Yer: Servcorp
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17: 30
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak
Yer: İstanbul Sanayi Odası
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09: 00
TİM "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" Paneli
Yer: Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/ Mavi Salon
Tarih: 27 Haziran
Saat: 13: 30
ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18: 00
3. Uluslararası CEF Konferansı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10: 00