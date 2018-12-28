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İscehisar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri, İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir'i ziyaret etti.

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri, İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir'i ziyaret etti.

İscehisar'da yaşayan Kıbrıs gazileri Osman Erkan, Selahattin Altıntaş ile Celal Çakır, Kaymakam Demir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, yaptığı açıklamada, "Başımız dik, bağımsız ve hür yaşıyorsak bugünleri şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Gazilik rütbesi en şerefli rütbelerden birisidir. Sizler vatanın bütünlüğünün korunması için savaşlara katılmış insanlarsınız. Gaziyi kurşun değil unutulmak yaralar, onun için kapımız sizlere gece gündüz açık, her zaman sizlerin yanındayız sizlere minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.

-TÜFAD Başkanı İscehisar'da

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Keser, İscehisar'da antrenör kursuna katılan kursiyerlerle bir araya geldi.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen programa, Keser'in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda kursiyer katıldı.

Keser, İscehisar'da antrenör kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek, yanında da Türk Milli Takımı forması hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:08 Kaynak: AA

Ahmet Nuri, Afyonkarahisar, Kıbrıs, Güncel
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