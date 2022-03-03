İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
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İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı

03.03.2022 23:02

İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, işçi taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, işçi taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. yönetimindeki 27 AJR 629 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile Hikmet D. idaresindeki 42 ACT 053 plakalı işçi servisi minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerden biri devrildi. Kazada sürücülerden Hikmet D. ile araçta bulunan işçilerden Abdurrahman Ş., Mustafa B., Ramazan G., Abdullah K., Ahmet G., Ümit B., Veli Ç., Mustafa M., Ömer Fatih Ö., İsmail B., Ömer G., İsak A., Mahmut Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı

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Konya'da feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı, ortalık birbirine girdi: 14 yaralı Konya'da feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı, ortalık birbirine girdi: 14 yaralı Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı

Seydişehir, Konya, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
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