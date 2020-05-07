"İşgücü kaybı ve artan işsizlik dünya ülkelerini IMF'ye mecbur bırakıyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'İşgücü kaybı ve artan işsizlik dünya ülkelerini IMF'ye mecbur bırakıyor' - Son Dakika Ekonomi

"İşgücü kaybı ve artan işsizlik dünya ülkelerini IMF'ye mecbur bırakıyor"

6 saat önce

Dünyada birçok ülke koronavirüs salgını nedeniyle bozulan ekonomik düzeni tekrar sağlamak için çalışıyor.

Dünyada birçok ülke koronavirüs salgını nedeniyle bozulan ekonomik düzeni tekrar sağlamak için çalışıyor. Özellikle işsizlik rakamlarının artması ve üretimin sekteye uğramasıyla ülkeler çıkış yolu olarak IMF'ye başvuruyor.


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında işyerlerinin tam ya da kısmi olarak kapatılması 2,7 milyar kişiyi doğrudan etkiledi. Dünyadaki toplam işgücünün yüzde 81'ine denk gelen 2,7 milyar kişi içinde koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden turizm, seyahat ve gayrimenkulde çalışanlar için kalıcı istihdam kayıpları bekleniyor. Uzmanlar, gelirlerin büyük bölümünü bu sektörlerden elde eden ülkelerde işsizliğin de tetikleyeceği ekonomik sıkıntıların baş gösterebileceğini belirtiyor.


"IMF'den alınan yardım ekonomik sorunları derinleştiriyor"


Çıkmaza giren ülkelerin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım isteyeceğini ve bu durumun ekonomik sorunları derinleştireceğini söyleyen Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "Daha önce bir kaç kez yaşadığımız gibi IMF'ten kaynak almak yoluna gitmek, aynı filmi bir kaç kez seyretmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Bugüne kadar IMF ile yolu kesişip de sorunları çözülmüş, ekonomisi güçlenmiş başarı hikayesi oluşturacak bir ülke bulunmuyor. Nitekim Washington Uzlaşması dayatmaları altında bir çok ülkenin de büyük sıkıntılar yaşadığını gördük." dedi.


"Türkiye küçülme beklentilerini en aza indirecek potansiyele sahip"


IMF'nin 2020 yılı için dünya ekonomisinde yüzde 3, Türkiye'de ise yüzde 5 küçülme yaşanacağını tahmin ettiğini belirten Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "Türkiye'de beklentilerin üzerinde rakamlar elde edebilmek için istihdamı güçlendirmek durumundayız. İlk aşamada desteklenecek sektörler yeniden belirlenmeli, katma değer ve istihdam yaratma özellikleri önde tutulmalıdır. Bilhassa ara malı üretimi yapacak işletmelere geniş kapsamlı destekler sağlanmalıdır. Çünkü tedarik zincirinin önemli ölçüde yurt dışı kaynaklara bağımlı olması ülkemiz ekonomisi açısından ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Türkiye potansiyeli ve genç nüfusuyla tüm bu sorunların üstesinden gelebilir." şeklinde konuştu.


"Türkiye'de ekonomik büyüme işgücünün ayakta kalmasına bağlı"


Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 95,5'inin krizlerden doğrudan etkilendiğini ifade eden Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "İstihdam edilen nüfusun yüzde 69,9'i ücretli veya yevmiyeli, yüzde 8,7'si ise ücretsiz aile işçisi durumunda. Kendi hesabına çalışan esnaf ve zanaatkarların yüzde 16,9'luk oran da eklenince; istihdam edilebilen 27,3 milyonluk nüfusun yüzde 95,5'ini bu kesimlerden oluşuyor. Herhangi bir kriz anında en olumsuz şekilde etkilenen, gelirinin büyük bir bölümünü kaybedenler de yine bu kesim. Dolayısıyla ülkemizi diri ve ayakta tutabilmek için bu kesimlerin güçlü olması gerekir. O nedenle koronavirüs salgınının oluşturduğu toplumsal ve ekonomik sorunların mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesi büyük önem taşıyor" dedi.


"Sürdürülebilir büyüme için nüfus artışı ve genç istihdamı hayati önem taşıyor"


Türkiye'nin ekonomiyi güçlü şekilde destekleyecek mali ve para politikalarıyla büyüme yönünde acil adımlar atması gerektiğini belirten Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "Ülkemizin bu dönemde en az yüzde 5 düzeyinde bir büyüme oranını sürdürülebilir kılması şart. 2019 yılı sonunda 82,9 milyon olan nüfusumuzun 2025 sonunda 88,8 milyona ulaşması bekleniyor. Bu veriler önümüzdeki 6 yıl içinde nüfusumuzun yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 1,16 düzeyinde olacağı gösteriyor. 2025 yılında genç nüfus bağımlılık oranımız ise pek değişmeyerek yüzde 33,3 düzeyinde olacak. Bu demektir ki gelecek 6 yıl içinde artan nüfusumuza yeni istihdam imkanları oluşturmak durumundayız. Bu da sürdürülebilir bir büyüme yolunda olmamızla ve büyümenin katma değerli sektörlerden gelmesiyle mümkün." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Uluslararası Para Fonu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:37 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Motorine 7 kuruş indirim geldi BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı         
16:06
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL         
16:05
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar         
16:02
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem         
15:57
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı         
15:38
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı         
15:36
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz         
15:35
Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 18:33:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İşgücü kaybı ve artan işsizlik dünya ülkelerini IMF'ye mecbur bırakıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]