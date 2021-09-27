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İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu - Son Dakika

İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

27.09.2021 12:05

Adana'da 31 yaşındaki Tuğba Gökçe, kendisini bakanlığa bağlı bir firmada çalışan olarak tanıtan Mehmet Fettah Çiftçi ile evlendi. Eşinin işi konusunda yalan söylediğini fark eden kadın boşanmak isteyince şiddet görmeye başladı. Siyasi bir partiden milletvekili adayı olduktan sonra ihraç edilen kocasının siyasilerle çekindiği fotoğrafları kullanarak gözdağı verip, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda'' diyerek kendisini tehdit ettiğini söyleyen Gökçe yardım bekliyor.

Adana'da 2 kız annesi Tuğba Gökçe (31), 2020 yılının Temmuz ayında bir bakanlığa bağlı taşeron firmada çalıştığını iddia eden Mehmet Fettah Çiftçi (36) ile Ankara'da evlendi.

ÇALIŞTIĞI İŞLE İLGİLİ YALAN SÖYLEMİŞ

Çiftin bu evlilikten geçen Şubat ayında Edis isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre, genç kadın hamile kaldıktan kısa bir süre sonra eşinin söylediği gibi bakanlığa bağlı taşeron firmada çalışmadığını öğrendi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI, ŞİDDET GÖRDÜ VE ALDATILDI

Daha sonra ise çiftin evliliğinde tartışmalar başladı. Genç kadın eşinden boşanmak isteyince ölüm tehditleri aldı ve şiddet gördü. Hamile olduğu için sessiz kalan genç kadın, geçen Aralık ayında ise eşinin kendisini aldattığını öğrendi.

Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor

''ÖLÜM VE SENİ SEVİYORUM'' MESAJLARIYLA BARIŞMAYA ÇALIŞTI

2021'in Ocak ayında ise Mehmet Fettah Çiftçi, eşine Ankara 18. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp genç kadını evden kovdu. Adana'daki ailesinin yanına gelen ve yaşadığı bütün her şeyi ailesine anlatan Tuğba Gökçe, 21 Şubat'ta oğlunu dünyaya getirdi. Bunun üzerine eşi, genç kadına ''Özür ve seni seviyorum'' mesajları atıp boşanma davasını iptal ettiğini söyledi.

''ANKARA'DAKİ SAVCIYI, HAKİMİ AYARLARIM'' DEYİP VAZGEÇİRMEYİ DENEDİ

Tuğba Gökçe Çiftçi eşine cevap vermese de bir süre sonra eşinden tekrardan ölüm tehditleri almaya başladı. Bunun üzerine ailesinden aldığı destekle genç kadın da 22 Nisan'da boşanma davası açtı ve iki tarafın davası Ankara 29.Aile Mahkemesi'nde birleşti. Eşinin boşanma davası açmasına sinirlenen Mehmet Fettah Çiftçi, bu sefer de ''Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda'' diyerek tehditlere devam etti. Ankara 29.Aile Mahkemesi, Edis'in annesinde kalacağını, 2 haftada bir kez de Mehmet Fettah Çiftçi'nin oğlunu görebileceği kararını verip duruşma tarihini de 11 Kasım olarak belirledi.

''PARTİ ADI KULLANARAK BENİ TEHDİT ETTİ''

Kendisine tehditleri devam eden eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı alan Tuğba Gökçe, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Tuğba Gökçe Çiftçi, kendisini ölümle tehdit eden eşine 2 haftada bir kez çocuğunu göstermek zorunda kaldığını belirterek, "Parti adı kullanarak eşim beni birçok kez tehdit etti. Ocak ayında beni evden kovdu ve ben de ailemin yanına yerleştim. Boşanma kararı aldıktan sonra sürekli beni sevdiğini söyledi. Ben barışmak istemeyince de tehditlere devam etti" diye konuştu.

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''ÇOK ÇARESİZİM''

Eşinin mahkemeye pedagog raporu sunduklarını ve çocuğunu elinden almak için uğraştığını öne süren Çiftçi, "Birçok uzaklaştırma aldım ama hiçbiri fayda etmiyor. Bir çok yere müracaat ettim ama önüne geçemiyorum. Çok mağdur durumdayım. Sürekli tehdit edilmekten ne yapacağımı bilemez hale geldim. Çok çaresiz bir durumdayım" dedi.

''PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ AMA SİYASİLERLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYOR''

Eşinin 2018 yılında milletvekili adayı olduğunu ancak daha sonra bağlı olduğu partiden ihraç edildiğini de öne süren Tuğba Gökçe Çiftçi, "Sosyal medya hesabında hep siyasilerle çekilmiş fotoğrafını paylaşıyor ancak hepsi eski resimler. Sürekli bu fotoğraflarla insanlara gözdağı veriyor. Herkese korku saçıyor. Partiden ihraç edildiğini öğrendim.

''ELEKTRİĞİMİ KAÇAK KULLANIYOR, KİRA VERMİYORDU''

Emniyete şikayette bulunduğumda bana 3 dosyasının olduğunu öğrendim. Evlenirken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı çalıştığını söyledi ancak evlendikten sonra öyle bir şey olmadığını gördüm. Evimin elektriğini kaçak kullanıyordu. Kirasını veremiyordu" ifadelerini kullandı.

Biran önce boşanmak istediğini söyleyen Çiftçi, "Birileri bu insana artık dur desin. Kimseyi dolandırmasın. Ben eşi olduğum halde bu kadar mağdur oldum kim bilir diğer insanlar ne kadar korkutuluyor. Ben biran önce boşanmak istiyorum, tehdit edilmek istemiyorum. Benim 3 çocuğum var ve ben çocuklarım için yaşamak istiyorum" diye konuştu.

İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

Mehmet Fettah Çiftçi, Ankara, Adana, Gökçe, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu - Son Dakika
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