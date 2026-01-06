HATAY'ın İskenderun ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine rüzgarın etkisiyle sinyalizasyon direği devrildi.
İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üstüne, rüzgarın etkisiyle sinyalizasyon direği devrildi. Araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, kazaya ilişkin tutanak tuttu.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Sinyal Direği Araç Üzerine Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?