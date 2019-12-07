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İŞKUR'dan Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerine katılım belgesi
6 saat önce
Anadolu Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen, "Bu Kulüpte İş Var" eğitimlerine katılan öğrenci kulüpleri üyelerine, 6 Aralık Cuma günü Şener Şen Kültür salonunda düzenlenen törenle katılım belgeleri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen, "Bu Kulüpte İş Var" eğitimlerine katılan öğrenci kulüpleri üyelerine, 6 Aralık Cuma günü Şener Şen Kültür salonunda düzenlenen törenle katılım belgeleri verildi.
Protokol çerçevesinde; iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve beden dili gibi konularda eğitim alan öğrenciler, eğitimleri başarı ile tamamlayarak belge almaya hak kazandılar. Belgeleri, öğrenci kulüplerinden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Engin Bayraktar verdi. Tören toplu fotoğraf çekimi ardından son buldu. - ESKİŞEHİR
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