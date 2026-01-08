İslahiye'de Basın Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İslahiye'de Basın Buluşması

İslahiye\'de Basın Buluşması
08.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, suçla mücadeledeki başarıları ve uyuşturucu operasyonlarını açıkladı.

( Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, görev yapan medya ve basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Programda konuşan Şahin, 2025 adli yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Emniyet birimleriyle koordinasyon içinde sürdürülen çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirten Şahin, 2025 yılı içerisinde İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığında yüzde 104 dosya çıkarma oranına ulaşıldığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Şahin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçları kapsamında 459 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, operasyonlarda ise 11 kilogram 395 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

Deprem soruşturmalarına ilişkin bilgi veren Şahin, davası açılmamış yalnızca 23 dosyanın kaldığını belirterek, suçla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Şahin, kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesinde basın mensuplarının önemli bir rol üstlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de Basın Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:19:45. #7.11#
SON DAKİKA: İslahiye'de Basın Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.