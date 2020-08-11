İslahiye'de, koronavirüs denetimi - Son Dakika

İslahiye'de, koronavirüs denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi İslahiye'de de denetim gerçekleştirildi. Kaymakam Muhammet Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta'nın da katıldığı denetimlerde, işletmeler dolaşıldı. Vatandaş ve esnafa sosyal mesafe, maske ve hijyen önemi anlatılan denetimlerin süreceğini belirten Kaymakam Kotan, vatandaşlardan duyarlılık istedi.