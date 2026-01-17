İsmail Alper'den Altın Tavsiyeleri - Son Dakika
Ekonomi

İsmail Alper'den Altın Tavsiyeleri

İsmail Alper\'den Altın Tavsiyeleri
17.01.2026 18:12
40 yıllık kuyumcu İsmail Alper, altın yatırımının güvenli liman olduğunu vurguladı.

Kütahya ve Tavşanlı ilçesinde 40 yıldır kuyumculuk yapan İsmail Alper, altın piyasasındaki yükseliş trendini değerlendirerek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Alper, altının uzun vadede en güvenli liman olduğunu vurgulayarak, yaz aylarında fiyatların 9 bin TL bandına ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi.

Sektörde yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle tanınan sarraf İsmail Alper, dünya piyasalarında gümüşün ciddi bir prim yaptığını ancak Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracının her zaman altın olduğunu belirtti. Altının her geçen gün küçük adımlarla değer kazandığına dikkat çeken Alper, yatırımcıların bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Altının Türk kültüründeki yerine değinen İsmail Alper, "Mesleğim kuyumculuk ve yaklaşık 40 yıldan bu yana bu işi yapıyorum. Şu anda dünya genelinde gümüşün revaçta olduğunu ve iyi prim yaptığını görüyoruz. Ancak altın, uzun vadede her zaman değer katar. Türk halkı altını benimsemiştir; altına karşı her zaman bir sempati duyar. Vatandaşımız altın alırsa ileriye dönük mutlaka fayda sağlar" dedi.

Fiyat tahminlerini paylaşan Alper, özellikle yaz aylarına işaret ederek şunları söyledi:

"Şu anda piyasalarda altın için 7 bin bandı konuşuluyor. Ancak Haziran ve Temmuz aylarında, düğün sezonunun da etkisiyle tüm meslektaşlarımın da öngördüğü gibi rakamlar 9 bin bandını bulabilir. Altın her gün ufak ufak yükselişini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın altına olan güveni boşa çıkmayacaktır; altın her zaman güvenli liman" dedi.

Gümüşteki hareketliliğe rağmen altının istikrarını koruduğunu belirten Alper, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli yatırımın kazandıracağını ifade ederek sözlerini tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

