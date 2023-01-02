İsmailağa Cemaati, cinsel ilişki tavsiyesi veren Hüseyin Çevik'le ilgili açıklama yaptı: Şahsın vakfımızla yakından uzaktan hiçbir bağlantısı yoktur - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati, cinsel ilişki tavsiyesi veren Hüseyin Çevik'le ilgili açıklama yaptı: Şahsın vakfımızla yakından uzaktan hiçbir bağlantısı yoktur

02.01.2023 09:55

İsmailağa Cemaati, Youtube kanalında verdiği cinsel ilişki tavsiyeleriyle bilinen Hüseyin Çevik hakkında açıklamada bulundu. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Çevik'in cemaat ile bağlantısı olmadığı ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Kendisini İsmailağa Cemaati'ne bağlı olarak tanıtan Hüseyin Çevik adlı şahıs, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar ve cinsel ilişki tavsiyeleriyle dikkat çekti. Çevik'in açıklamalarının yankı uyandırmasının ardından İsmailağa Cemaati'nden konuya ilişkin bir adım geldi.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, sosyal medya platformlarında 'sohbet videoları' çekerek yayın yapan Hüseyin Çevik adlı kişinin Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi 'nin adını kullandığı, yayınladığı videolarda ise Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi ve cemaatine hakaret içeren ifadelere yer verdiği belirtildi.

CİNSEL İLİŞKİ TAVSİYELERİYLE GÜNDEME GELDİ

Videolarında sürekli cinsel ilişki tavsiyeleriyle gündeme gelen Hüseyin Çevik, son olarak "Hanımın özel günündeyse ve ihramdaysa onun haricinde aklına düştüğünde yapacaksın. Sen aklındayken namaza durursan hanımın aklına gelirse ne olacak. Normal bir şekilde de gelmeyecek, fantezi yapacaksın namazda" gibi ifadeler kullanmıştı.

Hüseyin Çevik adlı kişinin İsmailağa Cemaati ile hiç bir bağlantısının bulunmadığına vurgu yapılan suç duyurusunda ise camianın faaliyetlerinin yalnızca İsmailağa Camii ilim ve Hizmet Vakfı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın Hüseyin Çevik hakkında yaptığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

"1. Kamuoyunda daha çok İsmailağa Cemaati olarak bilinen, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun etrafında hizmet gayesiyle teşekkül etmiş olan camianın faaliyetleri yalnızca müvekkil İsmailağa Camii ilim ve Hizmet Vakfı tarafından yürütülmektedir.

2. İsmailağa Cami İlim ve Hizmet Vakfı yapmış olduğu paylaşımla söz konusu hukuki adım atmamızı gerektiren Hüseyin Çevik'in İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile ilgili hiçbir bağlantısı olmadığını da özellikle altını çizerek belirtmek istiyoruz. Bu şahsın İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının adını kullanması ya da merhum Mahmut Ustaosmanoğlu'nun adını kullanması neticesinde bu şahsın halk nazarında İsmailağa Cemaati üyesi olduğu izlenimini kabul etmiyor ve bu şahsın Vakfımızla yakından uzaktan hiçbir bağlantısı olmadığını da önemle belirtmek istiyoruz.

3. Müvekkilin saygın ve toplumda itibar gören kimliği, yukarıda bahsetmiş olduğumuz müvekkil tarafından resmi YouTube sitesinde yayınlanan videolu içeriğinde şüpheli Hüseyin Çevik tarafından mesnetsiz iddialarla çarpıtılarak, kanalında görüleceği üzere 08.12.2022 tarihinde yapmış olduğu hakaret ve iftira içerikli bir paylaşımla zedelenmiştir.

Bu paylaşımın alenen yapılmış olması nedeniyle de müvekkilin mağduriyeti hat sahaya ulaşmıştır."

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