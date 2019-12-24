Isparta 32 Spor'da Doğan'ın transferinde pürüz çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'da Doğan'ın transferinde pürüz çıktı - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'da Doğan'ın transferinde pürüz çıktı

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor'da daha önce anlaştığı duyurulan Cizre Serhatsporlu orta saha oyuncusu Recep Doğan'ın transferinde son anda pürüz çıktı.

Isparta 32 Spor'da Doğan'ın transferinde pürüz çıktı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor'da daha önce anlaştığı duyurulan Cizre Serhatsporlu orta saha oyuncusu Recep Doğan'ın transferinde son anda pürüz çıktı. Her konuda anlaşılmasına rağmen Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün ile izin konusunda anlaşmazlığa düşen Doğan, bu kez diğer taliplerinden BAL 2. Grup takımlarından Kahta 02 Spor ile anlaştı.


Diğer yandan, Isparta 32 Spor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çubukspor'dan Nurettin Çakır, İsa Taştemir ve İstanbul Beyoğlu Çarşısıpor'dan bek oyuncusu Güven Şen, kente geldi. Transferdeki bu 3 futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara katıldığı belirtildi. - ISPARTA

Hasan Şengün, Isparta, Cizre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı
Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:54 Beşiktaş TRC İnşaat 80-64 BOTAŞ - Son Dakika Spor
21:43 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika Spor
21:42 Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı - Son Dakika Spor
21:32 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Son Dakika Spor
21:14 BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
21:08 Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:06:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta 32 Spor'da Doğan'ın transferinde pürüz çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]