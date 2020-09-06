Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi - Son Dakika

ISPARTA'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada bulunan 42 kişi, ambulanslarla getirildikleri sınav salonlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Sınav bitiminde koronavirüs hastaları tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.

Isparta'da KPSS'ye başvuru yapan ve kısa bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası evlerinde karantinaya alınan adaylar için özel ekipler oluşturuldu. ÖSYM'ye yaptıkları başvurunun ardından belirlenen 42 koronavirüs hastası, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla evlerinden alınıp, sınava girecekleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne getirildi. Burada sadece koronavirüslü hastalar için oluşturulan ve özel tedbirlerin alındığı sınıflara alınan hastalar, sınav bitiminde de yine aynı ambulanslarla evlerine bırakıldı.