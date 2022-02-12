Isparta'da hayat normale döndü - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik enerjisi nakil hatlarının ağır hasar aldığı ve yarım metreyi bulan kardan dolayı hayatın olumsuz etkilendiği Isparta'da günlük yaşam normale döndü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat'ta elektrik enerjisi hatlarının koptuğu kentte günlük hayat olumsuz etkilenmişti.

AFAD koordinasyonunda başlatılan seferberlik neticesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelerek çalışmaları yakından takip edildiği kentte yaşanan sıkıntılar giderildi.

Kent merkezi, ilçelerde ve köylerde oluşan elektrik arızaları giderildi, enerji hatları yeniden çekilerek, Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince gece gündüz mesai yapılarak yollar ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde biriktirilen karlar şehir dışındaki uygun alanlara çıkarılarak kaldırımlar, cadde ve sokaklar temizlendi.

Günlük hayatın normal akışına döndüğü kent, AA ekibince havadan görüntülendi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlayan yoğun kar yağışı sonrası kent merkezinde 45-50 santimetre kar kalınlığı oluştuğunu söyledi.

Yoğun kar yağışının ardından yolların kapandığını belirten Başdeğirmen, hemen çalışmalara başladıklarını, kentte bulunan 3 bin 200 sokağı ve ana arterleri açmaya çalıştıklarını anlattı.

Başdeğirmen, önce hastaneler, okullar ve otogar çevresini ulaşıma açtıklarını belirterek ilk olarak 80 araç ve 350 personelle mücadeleye başladıklarını bildirdi.

Kentte sorunlar giderildi

Daha sonra çalışmalara katılan ekiplerin sayısı artırılarak bin personele ve 125 araca çıkarıldığını vurgulayan Başdeğirmen, komşu illerden desteğe gelen araç ve personelle kentin tamamında kar temizliği yaptıklarını aktardı.

Isparta'daki bütün sokaklarda açılamayan yolun kalmadığını dile getiren Başdeğirmen, "İlk gün bir süre su kesintisi oldu, pompalara elektrik veremeyişimizden kaynaklandı. En kısa zamanda AFAD'tan istediğimiz güçlü bir jeneratörle su sorunu çözdük. Şu anda hayatımız tamamen normale döndü. Bütün yolarımız trafiğe açıktır. Tabii ki kış günündeyiz ilerleyen günlerde de kar yağışı olabilir, buna da hazırlıklıyız. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye hazırız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ramazan Kurt da kar yağışı sonrası elektrik ve su sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Şu an sıkıntılarımız geçti. Yollarımız açıldı. Elektrik ve suyumuz geldi. Isparta'da hayat normale dönmeye başladı." ifadeleri kullandı.

Çünür Mahallesi'nde oturan Ahmet Korkmaz da ilk gün biraz sıkıntı yaşadığını belirterek sıkıntıların giderildiğini anlattı.