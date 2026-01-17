Isparta\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Isparta'da polis ekiplerince Gönen ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yüzlerce litre el yapımı alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Gönen ilçesinde kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ayrı ikamette yapılan aramalarda; toplam 577 litre farklı türlerde el yapımı alkol, bin 500 mililitre alkol aroması, 2 adet alkol üretme düzeneği ile 2 adet alkol derece ölçme cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA